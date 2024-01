Calcio a 5, il Messina Futsal pareggia in rimonta sul campo delle Aquile Molfetta

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha conquistato un prezioso punto in trasferta contro le Aquile Molfetta nella partita d’apertura del 2024, valida per l’11ª giornata, ultima d’andata, del campionato di Serie A2 di calcio a 5. L’incontro è terminato 3-3 ed i giallorossi sono stati bravi e orgogliosi nel riequilibrarne le sorti dopo il 3-0 a sfavore del primo tempo.

La partita. Pugliesi subito in vantaggio grazie al centro di Hernandez. Infantino raddoppia, mentre il terzo gol siglato da Ciliberti sembra indirizzare inesorabilmente la contesa. Dopo l’intervallo, la squadra allenata da Salvatore Battiato, priva di Nanni Piccolo e Andrea Consolo e con il capitano Giuseppe Coppolino di fatto non impiegabile, perché infortunato, ha una strepitosa reazione. L’argentino Lautaro Mendez riduce le distanze, finalizzando l’assist di Emanuele Fichera. La rete di Giuseppe Puglisi riporta in scia i peloritani, che operano l’aggancio con il colpo di testa di Antonino D’Angelo. A questo punto, I padroni di casa provano la carta del “quinto di movimento”, rischiando di perdere la gara sui ripetuti tentativi da lontano dei rivali, che peccano, però, della necessaria precisione per questione di centimetri e, così, la sirena finale chiude la palpitante sfida.

Risultati 11ª giornata Serie A2 (girone D): Aquile Molfetta-Messina Futsal 3-3; Futsal Canicattì-Sammichele 4-0; Bitonto-Ecosistem Lamezia 0-2; Città di Palermo-Audace Monopoli 0-1; Dream Team Palo del Colle Mascalucia C5 2-4; New Taranto-Gear Piazza Armerina 5-4.

Classifica: New Taranto 29; Futsal Canicattì 28; Mascalucia C5 22; Sammichele 18; Bitonto 17; Ecosistem Lamezia 16; Gear Piazza Armerina e Audace Monopoli 13; Messina Futsal 11; Dream Team Palo del Colle 9; Aquile Molfetta 6; Città di Palermo 5.