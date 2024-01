Calcio a 5, Futura Under 19 dominante anche in Coppa Italia: 7-0 all’Ecosistem Lamezia

StrettoWeb

E’ proprio il caso di dire “Avanti Futura”. Tre successi in sequenza per la società reggina. Accanto alla straordinaria vittoria della prima squadra di Mister Fiorenza ottenuta venerdì scorso contro la capolista Benevento, e accanto alla leadership consolidata in Under 19 da capolista con la ghiotta vittoria di Bovalino, in meno di cinque giorni il network gialloblu ottiene un nuovo ed importante successo in Coppa Italia. La formazione Under 19 allenata da Mister Francesco De Stefano firma un nuovo colpo, una bella vittoria all’interno di una gara ad eliminazione diretta dove non si poteva sbagliare.

Successo ottenuto con forza nonostante l’assenza di una pedina cardine come Gabriele Squillaci, capitano del club. I gialloblu fanno valere la legge del Palattinà e battono l’Ecosistem Lamezia con il risultato di 7-0. 2-0 nei primi venti minuti. Tripletta per Francesco Labate e segnature per Gattuso, Diano, Pascone e Mallamaci. La Polisportiva Futura, dunque, si qualifica per la fase successiva aspettando di conoscere il nuovo avversario tra Gallinese e Pirossigeno Cosenza.