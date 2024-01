Calcio, 2ª Categoria: il Siderno batte 1-0 il Saline Joniche

StrettoWeb

Il Città di Siderno batte 1-0 il Saline Joniche nel match valevole per la 12ª giornata, nonché la prima del girone di ritorno. Decisivo il rigore di capitan Mario Fuda al 32′ del primo tempo. Così la cronaca della sfida da parte dell’ufficio stampa del Siderno: “Nonostante una sola rete di scarto il Città Di Siderno, sia nel primo che nel secondo tempo, spreca diverse volte l’occasione per raddoppiare, vedi Antonio Carabetta tutto solo in area di rigore allo scadere del primo tempo ed un bel tentativo di Albanese dalla distanza di poco fuori”.

“Nella ripresa ancora lo stesso Carabetta protagonista in due occasioni che non riescono a trovare la rete, da segnalare il ritorno dal primo minuto dei veterani della squadra capitan Mario Fuda e Vincenzo Fuda, rispettivamente centrocampista e difensore centrale. Sul finale serie di cambi da entrambe le parti ed un recupero molto lungo ben 8 minuti, sta di fatto che il risultato non cambia e termina con il punteggio di 1-0 a favore del Città di Siderno”.

“Una vittoria non semplice anche se gli avversari in fase offensiva non hanno creato molto è stata comunque una partita lottata fino alla fine. E ora arriva il bello! il prossimo appuntamento vede i biancoazzuri affrontare la trasferta di Rizziconi (seconda forza del campionato), la sfida si disputerà domenica 28 Gennaio alle ore 14.30, vi aspettiamo numerosi a tifare i nostri colori”, si legge.

Città di Siderno-Saline Joniche 1-0

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Albanese, 4. Costa G., 5. Fuda V., 6. Gullaci F., 7. Pasqualino A., 8. Barranca, 9. Carabetta A., 10. Fuda M. (C), 11. Commisso A. A disp: 12. Scruci,13. Ruso, 14. Loccisano, 15. Caruso V. , 16. Stefano, 17. Salerno, 19. Fuda D., 20. Archinà F., 24. Archinà P. Allenatori: T. Costa – R. Raso.

Saline Joniche: 1. Ritorto (C), 2. Palumbo, 3. Trapani, 4. Costantino, 5. Ianno’, 6. Cartisano, 7. Polimeni, 8. Mallimaci, 9. Barbaro B., 10. Metastofoli, 11. Evoli. A disp: 12. Pulitano, 13. Verduci, 14. Romeo, 15. Foti Giov., 16. Foti F., 17. Barbaro G., 18. Manti, 19. Angileri, 20. Foti Gius. All. A. Stelitano.

Arbitro: F. Daffina’ di Vibo Valentia.

Marcatori: 32′ pt rig. M. Fuda.

