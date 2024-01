Calabria, l’Ugl Agroalimentare ha incontrato l’assessore Gianluca Gallo

StrettoWeb

Una delegazione della Ugl Agroalimentare, guidata dal Segretario Nazionale Paolo Mattei e dal Segretario Regionale Guido Castellani, ha incontrato alla Cittadella regionale di Catanzaro l’assessore regionale on. Gallo. Nel corso dell’incontro sono stati trattati numerosi temi relativi il settore agroforestale.

Le parole di Gallo

L’Assessore Gallo ha evidenziato “l’impegno della Regione Calabria sia per il lavoro agricolo e sia per migliorare la funzionalità del settore forestale che ha visto le due recenti novità con l’accorpamento dei lavoratori provenienti dai consorzi di bonifica in liquidazione e la stabilizzazione dei precari della legge 15 transitati all’ente strumentale regionale Calabria Verde”.

La soddisfazione dell’Ugl

L’Ugl agroalimentare ha espresso apprezzamento “per l’aver dato stabilità occupazionale anche a fronte del taglio del contributo statale nel 2023 e senza il ricorso a cassa integrazione come accaduto in passato”. La Ugl agroalimentare ha auspicato che l”e recenti riforme possano trovare piena applicazione funzionale e ridare slancio all’azione di Calabria Verde che svolge compiti di primaria importanza, spesso sottovalutati, per la tutela del patrimonio forestale ed ambientale della regione e necessita di recuperare margini operativi puntando sulla valorizzazione delle risorse umane e l’attuazione di piani forestali adeguati ed innovativi, sotto questo aspetto l’integrazione e la sviluppo di positive sinergie tra le varie funzioni svolte dall’ente ed un parziale decentramento potrebbe essere positivo ad avviso del sindacato Ugl”.

L’assessore Gallo ha assicurato “attenzione ai temi rappresentati dalla delegazione della Ugl agroalimentare e rinnovato l’impegno della Regione per una gestione funzionale del settore, la stabilità occupazionale e la efficace gestione delle risorse con l’adozione di adeguati programmi nei vari ambiti in cui opera Calabria Verde”.

