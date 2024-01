Calabria: le prime immagini del presidente Occhiuto dopo l’incidente di domenica | VIDEO

StrettoWeb

“Questo è il primo video che non fa Veronica ma forse sarà anche l’ultimo perchè Veronica si rimetterà presto in sesto. Forza Veronica!. Io sto bene, ho solo una spalla immobilizzata sono venuto qui in abbigliamento non convenzionale al Ministero dello sviluppo economico per occuparmi della vicenda dei lavoratori TIM, 1000 lavoratori calabresi che rischiano di perdere il posto di lavoro. E’ una vicenda molto importante per essere trascurata in un momento cosi delicato come quello che stiamo vivendo”. Sono queste le prime parole del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto dopo l’incidente in cui è rimasto coinvolto domenica scorsa.

Calabria, le prime parole del Presidente Occhiuto dopo l'incidente di domenica

