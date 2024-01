Si butta dal 9° piano con la figlia e il cane: morta la bambina, aveva 6 anni

StrettoWeb

Una tragedia si è consumata questa mattina a Ravenna, in Via Drudi, a un passo dal centro. Una madre si è gettata dal nono piano di una palazzina insieme alla figlia e al cane. La bambina, di 6 anni, è morta. La donna invece è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena: è in gravi condizioni. Nello schianto deceduto anche il cane. Sul posto la Polizia.

Secondo le prime ricostruzioni, il marito della donna – in stato di shock – sarebbe stato in casa, ma non si sarebbe accorto di nulla. Sarebbe addirittura stato avvertito dalle stesse volanti della Polizia, al ritrovamento dei corpi. L’ipotesi è quella del suicidio, ma sono comunque in corso accertamenti.