Bologna: Fratoianni, ‘Salvini in difficoltà si scaglia contro scelta buonsenso Lepore’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – “Salvini è in difficoltà, perde candidati alle regionali e per questo si scaglia contro il Comune di Bologna, che ha da poco introdotto il limite di 30km/h in molte strade della città. Una misura di buonsenso, che lancia Bologna in un futuro con meno morti, meno incidenti e meno inquinamento, alla pari di tante grandi città europee che hanno già intrapreso questa strada”. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni parlamentare dell?Alleanza Verdi Sinistra.

“Il ministro delle infrastrutture dovrebbe solo ringraziare – prosegue il leader di SI – e chiedere ad altre città di fare altrettanto, visto che anche le carte del suo ministero dicono lo stesso. Ma Salvini deve nascondere le sue sconfitte e quindi attacca. Un abbraccio alle e ai bolognesi, alla vicesindaca Emily Clancy e a tutta Coalizione Civica Bologna. La storia ci darà ragione, con buona pace dei Salvini d’Italia – conclude Fratoianni – e della loro arroganza di climafreghisti”.

