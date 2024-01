Bologna: Bonelli, ‘su norma 30 all’ora Salvini smentisce se stesso’

StrettoWeb

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – ?Matteo Salvini non smette mai di stupirci. Nonostante una certa abitudine alle giravolte del leader della Lega che, come sul Ponte sullo Stretto, cambia idea su tutto, questa volta è toccato al limite di velocità di 30 km/h. La norma che Salvini sta attaccando da giorni, in realtà il 22 dicembre 2022 lui stesso aveva firmato un decreto che prevede le zone a 30 km/h e dispone i finanziamenti. Decreto pubblicato nella G.U. N.33 del 9/02/2023, con una spesa pari a 13,5 milioni di euro, in quel riparto a Bologna sono stati destinati 623.000 ?. L?azione di Salvini, solo elettorale, mette in discussione una decisione da lui stesso voluta con un decreto che ha la sua firma: l?Italia merita un ministro del genere??. Così Angelo Bonelli di Avs.

