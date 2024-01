Bimba di 5 anni cade dal secondo piano: è in prognosi riservata

StrettoWeb

Mattina movimentata a Caivano (Napoli), in via Volta. Una bambina di 5 anni, infatti, è precipitata dal secondo piano di un palazzo. La caduta sembrerebbe sia stata resa meno pericolosa dai fili per stendere la biancheria, i quali hanno fortunatamente attutito il colpo. La piccola è stata trasportata all’ospedale Santobono, in prognosi riservata. La bimba è figlia di una coppia del Burkina Faso, ma è nata in Italia.

Al momento della caduta pare fosse sola in casa. Lo zio paterno ha spiegato che la bambina non era andata a scuola perché aveva mal di gola ed era sola a casa perché la mamma era andata in farmacia per comprarle qualche medicina. La piccola è sorella di altri quattro bambini; tre erano andati a scuola e uno no per stare proprio con la bimba influenzata.

Bimba cade da secondo piano a Caivano (Napoli), le parole del primario: “non è grave”

La bambina non è grave. E’ quanto ha ha spiegato all’Ansa il primario del pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Napoli, Vincenzo Tipo, numero uno della struttura in cui è stata trasportata la piccola. “La bambina parla normalmente – ha detto Tipo – ha risposto alle nostre domande. Ha dei doloretti per escoriazioni non gravi in diverse parti del corpo, in particolare ha piccole ferite alle dita di una mano. Adesso è in condizione discrete, è vigile, reattiva e orientata nel tempo e nello spazio, non sembrano esserci quindi danni neurologici. Sta facendo analisi, al momento non ci sono segni di emorragia ma le condizioni precise si valuteranno dopo le analisi, e poi ci sarà il ricovero. Pare che la sua caduta dal balcone sia stata attutita dai ferri per stendere i panni dei piani sottostanti, che hanno creato un rallentamento della caduta”.