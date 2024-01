Biella: Braga e Boccia (Pd), ‘Meloni non può tacere, interrogazione nei prossimi giorni’

StrettoWeb

Roma, 2 gen (Adnkronos) – “L?arma è la sua ma dice di non aver sparato, per ore invoca l?immunità, mentre maggioranza e governo tacciano di fronte a una vicenda inquietante che coinvolge un deputato di Fdi, Emanuele Pozzolo e il sottosegretario Andrea Delmastro, suo ospite”. Lo dicono i capogruppo del Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia.

“La Presidente del Consiglio non può continuare a tacere, non può voltarsi dall?altra parte mentre Delmastro e persone vicine al suo partito vengono coinvolte in situazioni imbarazzanti e questa volta pericolose anche per l?incolumità altrui -proseguono-. Deve dire chiaramente cosa pensa e cosa intende fare per comportamenti tanto sconsiderati che coinvolgono parlamentari e rappresentanti di Governo”.

“E? il momento che Meloni dimostri di avere a cuore l?interesse generale e non solo quello del suo partito e di coloro che le sono più vicini. Per questo nei prossimi giorni presenteremo sia alla Camera che al Senato una interrogazione alla Presidente del Consiglio?, concludono gli esponenti del Pd.