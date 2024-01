StrettoWeb

New York, 14 gen. – (Adnkronos) – Danilo Gallinari lascia Washington per approdare a Detroit. Lo annuncia Espn. Il 35enne azzurro, insieme a Mike Muscala passa ai Pistons in cambio di Marvin Bagley, Isaiah Livers e due seconde scelte future che vanno ai Wizards. Per Gallinari probabile buyout in arrivo per rendersi libero sul mercato.