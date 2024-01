Balneari: sit-in davanti a P.Chigi, ‘governo trovi soluzione’

StrettoWeb

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Chiedono una “soluzione” e “garanzie” nel giorno in cui scade il termine previsto dalla Commissione europea al parere motivato due mesi fa contro le proroghe delle concessioni balneari in violazione della direttiva Ue sulla concorrenza. I titolati di concessioni si sono raccolti in un sit-in davanti a Palazzo Chigi chiedendo risposte all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni e esigendo che “la Bolkestein venga tolta di mezzo o arriviamo coi trattori, nessuno ci fermerà”, azzardano. Il sit-in, composto da una cinquantina di persone, andrà avanti fino a sera. Intanto a breve una delegazione verrà ricevuta dal deputato di Fdi Guerino Testa, pescarese doc, che si è offerto, come già avvenuto in passato, di mediare.