Ballarino, grande festa di fine anno per Orizzonte Docenti: ci sono anche i dirigenti della Fenice | VIDEO

Grande festa di fine anno per Orizzonte Docenti, “l’universo” telematico di Nino Ballarino, patron e Direttore Generale della Fenice Amaranto. L’imprenditore catanese, come si può notare dagli stessi canali social dell’ente (nel video in alto), ha festeggiato in maniera sfarzosa la fine del 2023, all’interno di un lussuoso e affascinante locale alla presenza di tutti i dipendenti. Oltre a loro, si possono intravedere anche i dirigenti della Fenice, nelle persone del Presidente Minniti e dei Direttori tecnici Bonanno e Pellegrino.

Ricordiamo che in questi giorni la società è impegnata su più fronti. Costretta ad andare via dal Sant’Agata, ha partecipato al bando provvisorio (fino a giugno) della Città Metropolitana, nella speranza di ritornarvi e utilizzarlo parzialmente. Intanto si allena in vari campi della città e proprio ieri ha trovato l’accordo per poter svolgere le sedute a Campo Calabro. Sul fronte mercato, da registrare altre uscite in questi ultimi giorni. Solo un’entrata al momento, ma qualche nuovo elemento si sta allenando col gruppo. In campo, invece, si tornerà la prossima settimana.