Arte e memoria: a Bagaladi trionfano comunità e tradizione

La comunità bagaladese, nel cuore dell’Aspromonte, è riuscita a trasformare la sua eredità culturale in una celebrazione di arte e memoria riscuotendo un ottimo successo con la manifestazione “Bagaladi Paese d’Arte”. Pensata, strutturata e organizzata dall’Associazione Avalon ODV, la manifestazione ha preso il via con una affascinante passeggiata tra 50 presepi allestiti fin dal 2 dicembre nei luoghi più caratteristici del paese: attività commerciali, piazzette e finestre che si sono trasformate in un vero e proprio museo a cielo aperto in mostra fino al 2 febbraio.

Uno dei momenti più importanti della manifestazione è stata l’inaugurazione della mostra personale dell’artista Pasquale Marcianò con 13 opere sature dell’atmosfera di Bagaladi, di frammenti di storia eternati su tela che raccontano di un tempo che sembra scorrere più lento, come sottolineato da una critica autorevole. A seguire l’inaugurazione della mostra collettiva presso il centro visita Porta del Parco con artisti come Azzarello Teodora, Cilione Valentina, Giuffrè Tony, Mafrica Carmela, Melidona Domenica, Nucera Domenica, Perpiglia Piero e Surace Immacolata che hanno condiviso con il pubblico interpretazioni artistiche di Bagaladi, conferendo all’evento un ulteriore mosaico di prospettive e sensibilità.

L’evento è stato arricchito da riflessioni e commenti di rilevanti figure della comunità e del mondo accademico, come il critico d’arte Ghislain Mayaud e altri docenti dell’Università di Messina. La Prof. Caterina Rossi ha espresso la propria grande soddisfazione per l’ottima riuscita dell’evento, che è da immaginarsi all’interno di un progetto di più ampio respiro e di rilancio turistico dei territori coinvolti.

Il Sacerdote Don Matteo De Pietro ha espresso soddisfazione per questo clima positivo e di grande collaborazione.

La Dirigente Antonella Borrello ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione tra i diversi attori del territorio, evidenziando il bisogno tutelare la storia che caratterizza la regione grecanica.

Il Dirigente Fortunato Surace ha enfatizzato l’importanza di iniziative utili a rivalutare il territorio, sottolineando quanto queste possano contribuire a valorizzare le risorse locali e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Particolarmente incisivo è stato l’intervento del Dirigente Scolastico Dott. Francesco Praticò, il quale ha evidenziato il valore dei percorsi di PCTO svolti dal Liceo T. Gullì in collaborazione con l’Associazione Avalon. Tali percorsi consentono agli studenti di mettere in pratica quanto appreso a scuola e di approfondire la conoscenza del territorio attraverso interviste agli anziani, monitoraggi demografici, realizzazione di video e percorsi interattivi. Ciò che ha caratterizzato questa giornata è stato un profondo senso di condivisione intergenerazionale, come rilevato dalla Vicepresidente della Regione Calabria, la Dott.ssa Giuseppina Princi che, oltre ad esprimere il proprio apprezzamento per l’iniziativa, ha sottolineato l’importanza di ottimizzare valori autentici e sani al fine di educare le nuove generazioni e per contribuire al ripopolamento delle aree interne.

Da Bagaladi parte e si diffonde, quindi, un messaggio importante: le piccole realtà possono e devono essere custodi di una bellezza che, trasmessa attraverso l’arte e la cultura, diventa l’innesco per lo sviluppo dell’intero territorio. “Bagaladi Paese d’Arte” è una manifestazione la cui filosofia deve diventare un modello da emulare, una piccola storia di successo che dimostra quanto e come possano essere capillari impegno civile e fierezza delle proprie radici. L’ennesimo omaggio a Bagaladi, dove l’arte si è fatta vita e il quotidiano è diventato arte.