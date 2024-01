Autonomia: Castellone (M5s), ‘in aula e in piazza per dire no a scempio governo’

StrettoWeb

Roma, 13 gen (Adnkronos) – “Sembra impossibile, eppure questa maggioranza ?sfascia Italia? è arrivata a portare in aula la discussione sul disegno di legge Calderoli. È il provvedimento che dà attuazione all?autonomia differenziata chiesta da alcune Regioni del Nord”. Lo scrive in un post su Facebook Mariolina Castellone (M5S), vicepresidente del Senato.

“Martedì e mercoledì si discuterà e voterà la legge Calderoli” e “questo scempio sarà irreversibile perché non si potrà più tornare indietro, se non per richiesta delle stesse Regioni (cosa che non avverrà mai). E cambierà per sempre il nostro assetto costituzionale”, scrive tra le altre cose Castellone spiegando: “Per raccontare a tutti che cosa stanno combinando i patrioti al governo, martedì tantissime piazze d?Italia saranno riempite dai comitati no autonomia, da quasi tutte le sigle sindacali, dai cittadini e dalle associazioni che vogliono dire fino alla fine: no al disegno leghista di separare il Paese”.

“Noi saremo in aula ma interverremo anche in piazza qui a Roma. Fino alla fine. Sperando in un moto di orgoglio e senso di responsabilità di tutti i parlamentari del Sud e delle aeree più svantaggiate del Paese. Vi prego di aiutarci in questa battaglia?, scrive ancora Castellone.