Autonomia: Benigni (Fi), ‘soddisfatti, sarà stimolo per sviluppo e crescita’

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Siamo soddisfatti dell’approvazione in Senato dell’Autonomia Differenziata. Insieme al resto della maggioranza abbiamo lavorato al testo, portando un contributo fondamentale e migliorandolo, con l’obiettivo di realizzare la migliore riforma possibile a vantaggio del Paese. L’sutonomia differenziata rappresenta una occasione straordinaria per colmare il gap tra Nord e Sud, garantendo pari opportunità a tutti e rispondendo meglio alle esigenze dei cittadini sui territori. Sarà uno stimolo per lo sviluppo e la crescita: con una maggiore autonomia, ogni regione potrà valorizzarsi ed esprimere al meglio il suo potenziale. Uno strumento, quindi, pensato per unire il Paese nelle sue diversità, per offrire benefici e i servizi migliori a tutti i cittadini italiani”. Così in una nota Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

“Vigileremo affinché i LEP (Livelli essenziali delle prestazioni) vengano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, così come stabilito dalla Costituzione, sia attraverso la loro puntuale definizione, che con il loro effettivo finanziamento. Tuteleremo i diritti di tutti: non ci potranno più essere regioni di serie A e regioni di serie B”, conclude Benigni.

