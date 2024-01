Autonomia: A.Fontana, ‘parole Meloni efficaci e puntuali, avanti per raggiungere obiettivo’

StrettoWeb

Milano, 4 gen. (Adnkronos) – “Chiare, puntali ed efficaci”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, definisce le parole usate dal premier Giorgia Meloni sul tema dell’Autonomia in occasione della conferenza stampa tenuta oggi a Roma. “Il presidente del Consiglio -afferma Fontana- ha ribadito quello che sostengo da tempo: l’Autonomia non è una riforma ‘contro’ qualcuno, ma un’opportunità per tutti. Avanti, dunque, nel solco tracciato dal ministro Calderoli per raggiungere prima possibile questo obiettivo fortemente voluto dai lombardi”.