Automobilismo, aperte le iscrizioni a Sorrento Roads by Millemiglia 2024

Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Dalle 12:00 di oggi, giovedì 18 Gennaio, sarà possibile iscriversi alla Sorrento Roads 2024, evento che porta la Freccia Rossa in territori diversi dal classico tracciato della corsa storica da Brescia a Roma e ritorno. Dando la precedenza alle vetture prodotte prima del 1990, potranno iscriversi alla gara anche auto immatricolate successivamente a tale data e non certificate dal Registro 1000 Miglia.

L?evento, giunto ormai alla terza edizione, dal 4 al 7 Aprile tornerà ad attraversare un territorio fra i più belli e apprezzati della penisola italiana: il cuore pulsante della manifestazione sarà Sorrento, ma il percorso raggiungerà anche Capri, Paestum, Pompei, Salerno e la Costiera Amalfitana. In un mix fra un viaggio alla scoperta delle eccellenze gastronomiche, naturali e culturali del territorio campano e un?esperienza di guida in scenari mozzafiato, la giornata di venerdì 5 Aprile sarà dedicata alla gara che, partendo da Sorrento, percorrerà la splendida Costiera Amalfitana fino a Salerno, da dove si scenderà in direzione di Paestum per il pranzo e la visita al Parco Archeologico.

Nel pomeriggio, il percorso tornerà a ritroso a Salerno, circumnavigando la Riserva Statale Valle delle Ferriere per salire fino alla zona di Pompei e ridiscendere in direzione di Castellammare di Stabia, prima di tagliare il traguardo a Sorrento. Il giorno seguente le vetture in gara verranno esposte nel centro della cittadina sorrentina per la valutazione di una giuria popolare mentre i partecipanti si imbarcheranno alla volta di Capri: nel pomeriggio, avrà luogo la tradizionale ed entusiasmante sfida 1 vs 1 del Trofeo Città di Sorrento. Le iscrizioni chiuderanno martedì 5 Marzo.

