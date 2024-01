Aurora, la tifosa “ac(ceca)ta” dal Catania: da Plzen e Praga alla Sicilia, “scelta di cuore. E se la mia squadra perde…”

StrettoWeb

Nascere in Repubblica Ceca e tifare Catania? E’ possibile. Chiedere ad Aurora, nata a Plzen nel 1995 e poi trasferitasi nella città etnea nel 2012. Un legame che non si spiega, ma che è fortissimo. “Sono nata a Plzen ma ho vissuto e vivo a Praga dopo una lunga parentesi di dodici anni a Catania. Mi sono trasferita nel capoluogo etneo per amore, è una pazzia che rifarei altre mille volte. Da lì, però, è nato anche l’amore per Catania e per il mio Catania!”, ha detto la tifosa rossoblu Aurora in un’intervista al portale Cataniamood.

Aurora – che è modella, hostess, influencer e segretaria – parla come se fosse una siciliana e catanese doc, con radici, tradizioni e amore radicato nel cuore e nelle vene. “Per me il Catania è tutto – dice – forse nemmeno si può spiegare. Ti dico solo che se perdiamo una partita per giorni sto male e ce ne vuole prima che mi riprenda. Quei colori li ho nel cuore e non li cambierei mai per nessuna cosa al mondo, per me il Catania è vita, non è una semplice squadra di calcio. Devo ringraziare il mio ex ragazzo per avermi trasmesso questa ‘meravigliosa malattia’ chiamata ‘Catania’”.

Il pensiero della tifosa ceca Aurora sul Catania attuale: “credo in Lucarelli. E poi ha un conto in sospeso…”

Infine, non può mancare un pensiero sul Catania attuale. Aurora parla come se fosse un ultrà: “io credo che Lucarelli sia l’allenatore adatto per la nostra piazza, conosce l’ambiente e soprattutto ha un ‘conto in sospeso’ con Catania, ha promesso di portarlo a termine portando il Catania in serie B quindi io mi fido del mister. Penso inoltre che l’unica medicina possibile sia la compattezza della squadra, devono guardarsi negli occhi e capire definitivamente in che piazza si ritrovano, noi vogliamo gente che lotta su ogni pallone, gente che suda la maglia e che sputa sangue in campo fino al 95′”.

“Fino ad oggi – conclude – questo purtroppo non si è visto. Gente del calibro di Chiricó, Silvestri, Curado ha deluso fino ad ora, da loro ci si aspetta molto di più. Speriamo che si possa invertire la rotta e si possa fare un filotto di vittorie, Catania è stanca di stare in queste categorie che non ci appartengono, abbiamo sofferto abbastanza e meritiamo di più”.