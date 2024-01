Grande attesa ed entusiasmo per “Pizza in piazza”: la Sicilia dell’agroalimentare di qualità si riversa a Monreale

StrettoWeb

“Pizza in piazza” è la manifestazione organizzata da Io Compro Siciliano e Ted Formazione oggi a Monreale in piazza Guglielmo II dalle 17 alle 23, e domani presso Almoad Parco Cittadino di Carini, dalle 18 alle 23. Un’iniziativa che nasce dal desiderio di evidenziare la qualità professionale dei produttori siciliani e di quanto questa possa produrre eccellenza nel più identitario dei piatti italiani: la pizza.

Ma non solo: sarà, inoltre, l’occasione per vedere le maestranze siciliane cimentarsi nella difficile ‘arte bianca’ in uno spettacolo tutto da gustare con gli occhi prima ancora che con il palato. La pizza made in Sicily sarà realizzata dai giovani studenti di Ted Formazione con la supervisione dei maestri Alex Sampino e Pino Vitrano. Sarà l’occasione per assistere in diretta alla preparazione di pizze con impasti di diversa maturazione lavorati con grande abilità dalle maestranze locali.

Un vero show che avrà come protagonisti i giovani allievi, durante il quale sarà possibile acquisire tecniche e consigli utili per realizzare la pizza a casa. Le pizze verranno realizzate con farine prodotte con le più moderne tecniche di molitura dall’Azienda molitoria San Paolo di Siracusa. Il condimento sarà preparato con una pregiatissima salsa di datterino realizzata con pomodori maturati alle falde del lago di Piana degli Albanesi della ditta Barresi.

L’azienda Gambino di Carini fornirà la mozzarella, mentre la Salumeria Bilello di Camporeale, la cui mortadella ha ottenuto la medaglia d’argento al concorso nazionale tenutosi a Modena, nell’ambito di Imeat, fornirà i salumi. L’olio extravergine di oliva di Nocellara del Belice, utilizzato rigorosamente a crudo, sarà fornito dalla Cooperativa Sicily Food Belice Valley, una cooperativa di trenta produttori che raccoglie le eccellenze di questa pregiatissima cultivar siciliana. Ad accompagnare le pizze, la birra Semedorato, prodotta nel Nisseno con orzo siciliano.

“Le pizze avranno maturazioni differenziate, proporremo dalle 24 ore alle 72 ore di maturazione grazie all’elevata qualità della farina – spiegano i maestri pizzaioli Alex Sampino e Pino Vitrano, direttori del progetto – sarà anche possibile acquisire tecniche e utili consigli per realizzare la pizza a casa carpendo alcuni segreti dalle mani esperte delle maestranze locali”. “Dobbiamo essere entusiasti – commentano Davide Morici e Giovanni Callea di Io Compro Siciliano – per la grande qualità che il nostro territorio sa esprimere. Questo evento dedicato alla pizza siciliana è solo il primo che intendiamo organizzare per dare i giusti meriti ai produttori locali e alle loro materie prime di qualità eccelsa. La pizza si presta ad essere un vettore dei tanti prodotti di nicchia che abbiamo scoperto in questi anni di attività”.

“Sono sempre felice di attivare i ragazzi dei nostri corsi per attività a supporto del territorio e delle produzioni locali – afferma Tony Marfia, direttore di Ted Formazione – sono contesti importanti per formarsi professionalmente alla luce dell’attività che questi ragazzi saranno presto chiamati a svolgere. Quello gastronomico è uno dei comparti nei quali assistiamo a una continua richiesta di personale e per questo prepariamo i nostri allievi ad essere immediatamente operativi nel mondo del lavoro”.

