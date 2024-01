Atletica: meeting Ostrava, Tecuceanu 2° negli 800 e Bruni terza nell’asta

StrettoWeb

Ostrava, 30 gen. – (Adnkronos) – Piazzamenti di valore per gli atleti azzurri a Ostrava, in Repubblica Ceca, nel principale circuito mondiale di meeting indoor: i protagonisti sono Catalin Tecuceanu, al debutto stagionale negli 800 metri, secondo con 1’46″90, e Roberta Bruni, terza nell?asta con 4,53. Vicino al personale dei 200 Diego Pettorossi (20″96, quinto), a un solo centesimo dal proprio limite. Il campione europeo dei 60 Samuele Ceccarelli non fa meglio di 6″73 in batteria e 6″74 in finale (settimo), è ottava invece Ludovica Cavalli nel miglio (4’30″15), ottavo posto complessivo anche per Lorenzo Benati nei 400 metri (47″09). Migliore prestazione mondiale dell?anno per l?olandese Lieke Klaver nei 400 metri (50″54).

