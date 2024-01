Assemblea nazionale di Agedo, eletti nel direttivo due reggini

StrettoWeb

Si è svolta ieri 21 gennaio l’assemblea di Agedo Nazionale (Associazione di genitori parenti e amici di persone LGBT+) per il rinnovo delle cariche sociali di Presidente, Consiglio Direttivo e Collegio dei Garanti. L’assemblea si è svolta in videoconferenza durante la quale erano collegati oltre 90 soci delle 36 sedi Agedo presenti sul territorio nazionale. È stata eletta Presidente di Agedo Nazionale Donatella Siringo, di Agedo Genova che subentra a Fiorenzo Gimelli in carica da oltre dieci anni.

Con grande orgoglio Agedo Reggio Calabria comunica che “sono state elette nel direttivo nazionale, la presidente Mirella Giuffrè e nel Collegio dei garanti, l’avv. Silvia Martino del direttivo reggino. Da oggi il lavoro di advocacy che, come attiviste per i diritti civili delle persone LGBT+, agiamo sul nostro territorio avrà una risonanza nazionale e al contempo le nostre attività si arricchiranno dell’esperienza di confronto con i dirigenti Agedo di tutte le realtà territoriali da nord a sud. Il nostro obiettivo sarà sempre quello di dar voce alle persone a cui non vengono riconosciuti i diritti e vengono discriminate giornalmente per il loro orientamento sessuale e la loro identità di genere”.

