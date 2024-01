Aspi, Tomasi: “Sostenibilità ambientale non può prescindere da quella economica e sociale”

StrettoWeb

Roma, 25 ge.(Adnkronos) – ?I numeri dimostrano chiaramente la crucialità della rete autostradale nel nostro Paese, un?infrastruttura capillare attorno alla quale si sono sviluppati i principali settori industriali italiani. Un orgoglio della nostra ingegneria negli anni del boom economico che oggi ci offre la possibilità di vincere una nuova grande sfida”. Lo sottolinea l’Ad di Autostrade per l’Italia, in occasione del convegno sulla rivoluzione della mobilità sostenibile.

”Una rivoluzione positiva per traghettare la rete nel futuro, rendendola verde, digitale, sempre più sicura e performante: un impegno che come Autostrade per l?Italia stiamo affrontando, ma che bisogna mettere a sistema con tutti gli attori del settore per tracciare insieme un percorso lineare in cui definire gli investimenti disponibili, i profili tecnico professionali necessari e poter contribuire positivamente all?evoluzione del sistema normativo anche a livello europeo. La sostenibilità ambientale ? aggiunge Tomasi – non può prescindere dalla sostenibilità economica e sociale, per questo è necessario monitorare i trend territoriali tramite l?istituzione di un Osservatorio che consenta di valutare gli effetti di qualsiasi azione nell?ambito della transizione ecologica, facendo sistema a supporto del Governo e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture?.

