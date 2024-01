Ascolti tv, ‘La lunga notte’ vince ancora nel prime time

StrettoWeb

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la seconda puntata della miniserie ‘La Lunga Notte ? La Caduta del Duce’ vista da 3.204.000 telespettatori pari a uno share del 17,64%. Secondo gradino del podio per Canale 5 con la serie ‘I fantastici 5’ che ha totalizzato 2.482.000 telespettatori e uno share del 13,78%. Terzo posto per Italia1 con ‘Le Iene’ seguite da 1.487.000 telespettatori (share del 10,89%).

Fuori dal podio su La7 ‘DiMartedì’ ha interessato 1.384.000 telespettatori pari a uno share dell’8,05% mentre su Rai2 ‘The Floor- Ne rimarrà uno solo’ è stato visto da 1.176.000 telespettatori raggiungendo uno share del 6,99%. Su Retequattro, invece, ‘È sempre CartaBianca’ ha realizzato 722.000 telespettatori e uno share del 5,01% mentre su Rai3 ‘Avanti Popolo!’ ha ottenuto 375.000 telespettatori e uno share del 2,2%. Chiudono gli ascolti del prime time su Tv8 il film ‘La città del Natale’ che è stato visto da 368.000 telespettatori (share dell’1,91%) e Nove con il film ‘La preda perfetta’, seguito da 352.000 telespettatori (share dell’1,98%).

Nell’access prime time sulla rete ammiraglia di viale Mazzini ‘Cinque minuti’ condotto da Bruno Vespa ha interessato 4.834.000 telespettatori (share del 22,93%) mentre ‘Affari tuoi’ ha totalizzato il 25,2% di share pari a 5.509.000 telespettatori. Su Canale 5 ‘Striscia la notizia’ ha segnato il 16,3% con 3.559.000 telespettatori. Nella fascia preserale su Rai1 ‘L’Eredità’ ha ottenuto 4.805.000 telespettatori e uno share del 26,4%, mentre Canale 5 con ‘Avanti un altro!’ ha totalizzato 3.761.000 telespettatori e uno share del 21,5%.

Nel complesso la comparazione delle reti generaliste Rai più RaiNews24 nei confronti delle generaliste Mediaset più TgCom24 ha visto nell’intera giornata la Rai a 2.758.000 telespettatori con il 31,7% di share contro i 2.350.000 telespettatori pari al 27,0% di share, mentre in prima serata la Rai ha ottenuto 6.306.000 telespettatori e il 29,9% di share contro i 5.832.000 telespettatori pari al 27,6% di share.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.