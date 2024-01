Arte: Conte attacca su caso Sgarbi, ‘via da governo, Meloni dove sei?’**

StrettoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – L’ultima vicenda che coinvolge il sottosegretario Vittorio Sgarbi “non è giudiziaria ma politica: è compatibile un sottosegretario indagato per la vicenda di un quadro rubato? Mi chiedo, ma in che mani siamo?”. Così Giuseppe Conte in un video postato sui social. “Sgarbi indagato per un quadro rubato”, rimarca il leader M5S, che va a muso duro all’attacco di Giorgia Meloni, ricordando anche i casi Lollobrigida, Santanché , Delmastro: “ma io mi chiedo -incalza dunque Conte – Meloni dove sei? Cosa fai?”.

“A livello internazionale ti inchini a tutte le indicazioni di Washington, inviando forniture militari ovunque ti venga richiesto, a Bruxelles ti sei piegata a Francia e Germania” sul patto di stabilità, “con un accordo che strozza il futuro dell’Italia. Che devono fare i tuoi per darti la forza di farli dimettere? Girare armati? Devono andare in giro a sparare? Oddio è successo anche questo…”, ironizza l’ex premier richiamando il caso Pozzallo, con il rumore di spari sottofondo. “Se continui così, Meloni, distruggerai l’immagine dell’Italia…”, conclude Conte.