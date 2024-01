Arrestato il fratellastro di Antonio Cassano: faceva furti in abitazioni con parrucche da donna

StrettoWeb

E’ finito nuovamente nei guai Giovanni Cassano, fratellastro dell’ex calciatore della Roma Antonio. Faceva parte di una banda che si occupava di furti – nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani – introducendosi nelle abitazioni con parrucche da donna, mascherine anti Covid, cappellini e passamontagna. Oltre a lui, sono stati arrestati altri tre e cinque sono finiti ai domiciliari. Giovanni Cassano, detto “u curt”, non ha alcun rapporto col fratellastro Antonio.

Chi è “u curt” Giovanni Cassano, fratellastro di Antonio

L’uomo si trova nel carcere di Taranto perché era stato già condannato in via definitiva – a quasi sette anni di reclusione – per altri reati, tra i quali ricettazione, furto, rapina, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, evasione. Per questo gli sono stati sequestrati bene per circa un milione di euro lo scorso ottobre. Mentre si trovava ai domiciliari, tra l’altro, si è reso protagonista di alcuni video che pubblicava su Tik Tok.

