Calcio, l’amichevole Virtus Messina-Uscr San Paolino finisce 2-2

Finisce in parità (2-2) l’amichevole tra Virtus Messina e Uscr San Paolino. Virtus Messina double face: domina il primo tempo e passa in vantaggio solo in chiusura di frazione con Cucinotta. C’è da dire che la squadra di mister Trischitta si era dimostrata poco cinica non concretizzando il gran lavoro e sprecando le numerose azioni da rete. Nella ripresa, dopo l’uscita di Konateh, cambiano gli equilibri e il San Paolino ne approfitta per ribaltare il risultato con Andaloro. Il vantaggio degli ospiti, però, dura solo 3 minuti, perché il neo entrato Kone rimette il risultato in parità. Sul finire un’espulsione per parte, Trawally della Virtus e Sottile del San Paolino.

Nel complesso la Virtus Messina si è dimostrata abbastanza in palla, nonostante alcune importanti assenze. Adesso la testa è rivolta alla 1ª partita del girone di ritorno che vedrà la squadra di Metalla andare in trasferta contro l’Emmegi Calcio Torregrotta.

Virtus Messina-Uscr San Paolino 2-2, il tabellino

Marcatori: 41′ Cucinotta (VM), 68′ e 72′ Andaloro (SP), 75′ Kone (VM)

Virtus Messina: Traore, Kagni, Pileggi, Panto A. (22′ st Trawally), Cucinotta (39′ st Sumareh), Coppolino (22′ st Kone), Brancato (22′ st Nunnari), Caruso, Konateh (8′ st Panto N.), Sandi, Centorrino. A disposizione: Duca, De Leo, Milicia, Paratore. All. N.Trischitta

Uscr San Paolino: Nastasi, D’Angelo S. (21′ st Santoro), Visalli, Gringeri, Terrizzi (24′ st Doriore), Saporita, Sottile, Lo Monaco, De Luca (1′ st Paone), Andaloro, De Gaetano (1′ st Piccione). A disposizione: Nomefermo, Chillè, D’Angelo A.

Arbitro: Domenico Muscianisi di Messina

Ammoniti: Trawally, Centorrino e Kagni (VM), Sottile, Lo Monaco, Visalli e Gringeri (SP)

Espulsi: 88′ Trawally (VM), 86′ Sottile (SP)

Angoli: 6 – 3