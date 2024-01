L’American Institute of Mathematical Sciences inserisce il Prof. Massimiliano Ferrara nel suo Team scientifico internazionale

StrettoWeb

L’American Institute of Mathematical Sciences (AIMS) ha inserito il Prof. Massimiliano Ferrara nell’Editorial Board del “Journal of Dynamics and Games” a riconoscimento del prestigio accademico e degli importanti risultati scientifici raggiunti dall’Accademico reggino e dal suo Team di ricerca internazionale negli ultimi anni.

La prestigiosa nomina si aggiunge alla recente affiliazione ottenuta dallo Studioso nel mese di dicembre u.s., presso l’Advanced Soft Computing Lab della Istanbul OKAN University in Turchia, accrescendo così sostanzialmente, i nodi del già strutturato e diramato network internazionale di ricerca intessuto dal Prof. Ferrara nel corso della sua Carriera accademica ventennale. L’AIMS ha inoltre invitato il Prof. Ferrara a tenere una Conferenza su invito nel prossimo dicembre 2024 in occasione del 14mo Meeting internazionale promosso dall’American Institute of Mathematical Sciences che si terrà ad Abu Dhabi (UAE) e organizzato dalla New York University.

