Martedì 16 gennaio alle ore 21:00 al Teatro del Mela arriva la commedia di Marco Cavallaro “Come fosse amore”. Uno spettacolo che tratta con grande ironia, aspettative e delusioni il più potente dei sentimenti, l’amore. Marco Cavallaro, regista e interprete della commedia, è affiancato da un cast molto affiatato. Una commedia che riesce a tradurre in scena il suo modo dissacrante eppure sempre garbato e delicato di affrontare il tema di turno. “L’amore è il motore della vita, l’origine, la causa, lo scopo di tutto quanto è grande, nobile e bello–dice Cavallaro-. Senza questo prezioso sentimento, saremmo esseri monchi”.

TRAMA

Quando le delusioni d’amore trovano sfogo in un rifiuto totale per il sentimento stesso, come si può tornare ad amare? Tre donne, totalmente differenti tra di loro, fanno ricorso ad una terapeuta per riparare il loro cuore infranto, ma nessuna di loro sa che anche la stessa terapeuta ha il cuore infranto. E allora come fare a far tornare la voglia di aprirsi al sentimento più importante della vita? Forse bisognerebbe scoprire quali sono i loro gusti e cercare “l’uomo ideale”. Riuscirà la nostra terapeuta a salvare le ragazze, e anche se stessa, e trovare la felicità? Di certo serve l’aiuto…di un uomo…o più uomini…e se l’uomo in questione fosse tutti questi uomini messi insieme? Ecco che il delirio, di risate, inizia. Torna con una nuova commedia l’autore di grandi successi come “That’s Amore” “Se ti sposo mi rovino” e “Amore sono un po’ incinta”…e anche questa volta le risate non mancheranno.

L’AUTORE

Marco Cavallaro, attore classe 1976, vanta la scrittura di diversi spettacoli teatrali. Autore e attore, tra i tanti spettacoli messi in scena, Cavallaro ha ricoperto anche un ruolo nella serie tv, “il Commissario Montalbano”. Sempre in tournée, Marco Cavallaro non si ferma mai e, nonostante il continuo e sempre applauditissimo saliscendi dai palcoscenici di tutta Italia, non riesce a fermare nemmeno la mente e la penna, entrambe brillantissime.

CAST

Alessandra Cosimato

Marco Cavallaro

Alessia Francescangeli

Jessica Tavanti

Peppe Piromalli

Sonia Di Fraia

regia Marco Cavallaro

aiuto regia Teresa Calabrese

scenografia LolloZolloArt

costumi Marco Maria Della Vecchia

disegno luci Marco Laudando

BIGLIETTI

https://www.ticketone.it/event/come-fosse-amore-auditorium-comunale-17956944/. Biglietti al botteghino, il giorno dello spettacolo dalle ore 19:00.