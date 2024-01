Akademia Messina, domani lo storico esordio in Poole Promozione: arriva Montecchio

StrettoWeb

Avvio della seconda fase stagionale per Akademia Città Di Messina che, domenica 28 Gennaio con inizio alle ore 16, esordirà in Pool Promozione ospitando al “PalaRescifina” l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio, gara valida per il 1° turno di andata. Le ragazze di coach Bonafede sono reduci dal doppio confronto, dagli esiti numerici opposti in Campionato e Coppa, con la Futura Giovani Busto Arsizio; pochi giorni di distanza tra i due eventi, in cui sono arrivate prestazioni di assoluto valore che conferiscono idea, identità e concretezza al lavoro di crescita esponenziale della squadra in questi mesi. Il successo interno con Busto dimostra nei fatti come Akademia, costruita in estate per disputare una stagione serena e che potesse regalare soddisfazioni ai tifosi, possa lottare sullo stesso piano con formazioni attrezzate per vincere a mani basse.

Il match di semifinale nella giornata del mercoledì di Coppa, sempre con le cocche, ha confermato la bontà di un gruppo capace di arrivare ad un passo dalla vittoria, trascinando ai vantaggi la corazzata lombarda in due set su tre, cedendo infine solo per episodi che le circostanze hanno decretato essere favorevoli alle ragazze guidate da coach Amadio. Due le ex dell’incontro: Valeria Battista e Marianna Maggipinto. La prima a Montecchio nelle stagioni dal 2019 al 2021, la seconda la scorsa stagione rivestendo anche i gradi di capitano. Due anche i precedenti, entrambi in Regular Season nella passata stagione con i trionfi delle venete.

Intanto, nel prossimo weekend sarà nuovamente Campionato. Avvio della fase calda con il primo turno della Pool Promozione, quella in cui verrà fuori il primo nome per la A1 della prossima stagione. Nella terza ed ultima fase, invece, le formazioni che chiuderanno dal secondo al quinto posto in classifica, si andranno a giocare la possibilità di salire sull’ultimo treno disponibile per la massima serie, con semifinali e finale play-off.

Akademia Messina: l’analisi sul prossimo avversario, l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

La prima a saggiare la condizione delle messinesi, l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio. La formazione vicentina ha concluso la stagione regolare sul terzo gradino della graduatoria del girone B con 35 punti, 14 vittorie, 4 sconfitte, 45 set vinti, 32 quelli persi. Nella classifica di partenza della Poole Promozione, invece, occupa la sesta posizione (i punti acquisiti nella prima fase vengono mantenuti), subito dietro ad Akademia Città Di Messina al quinto posto e con cinque punti in più. Nei quarti di Coppa Italia, cui si sono qualificate in virtù del secondo posto nel girone di pertinenza al termine delle gare di andata, venete eliminate da Talmassons.

Migliore realizzatrice stagionale, la schiacciatrice Sara Bellia con 302 punti (247 in attacco, 20 muri e 35 ace), realizzati tra Campionato e Coppa Italia, e l’altra schiacciatrice, Alessia Arciprete, a quota 273 punti (224 in attacco, 20 muri, 29 ace), rispettivamente al 7° e 10° posto della classifica Top Spiker. Ma non basta; cifre importanti, per le due posto 4, anche nel servizio; ed infatti, in classifica Top Acers, si ritrovano in prima posizione, Bellia, ed in quarta Arciprete. Ma a dar l’idea di quanto Montecchio faccia male al servizio, anche la 16a posizione della schiacciatrice Linda Mangani e la 15a della centrale Alexandra Botezat; quest’ultima anche in 19a posizione Top Spiker con 239 punti (154 in attacco, 66 muri, 19 ace). Numeri di rilievo, la Botezat, li fa registrare anche muro, occupando la 2a posizione in classifica Top Blockers, dietro solo alla Eckl.

In questo fondamentale bene un’altra centrale, Sara Caruso, in 11a posizione. Anche in classifica Top Receivers, Montecchio ritrova presenti delle proprie atlete; le già menzionate Bellia (20a con il 32,73 % di perfette) e Arciprete (8a con 42,06 %), ma soprattutto il libero Francesca Napodano, sul secondo gradino con il 46,2 %. Le cifre da brividi di Montecchio sono senz’altro quelle di squadra dove è presente con piazzamenti di vertice in tutte le graduatorie: 1a per punti realizzati (1314), 2a per muri (177), 1a per ace (121).

Le parole del secondo allenatore Flavio Ferrara

Facendo eco alle dichiarazioni dell’head coach, Fabio Bonafede, nella conferenza stampa dello scorso turno di Campionato, anche il secondo allenatore Flavio Ferrara evidenzia l’enorme e proficuo lavoro svolto da tutte le componenti di Akademia Città Di Messina: “In pochi giorni abbiamo vissuto tante emozioni in gara e sentimenti di orgoglio per quanto messo in campo dalle nostre ragazze nella splendida vittoria in campionato con Busto di domenica scorsa, ma anche nelle semifinale di Coppa giocata lontano dal nostro pubblico e contro una squadra costruita per non conoscere sconfitte”.

“Ed invece siamo riusciti a batterla con una prestazione incredibile pochi giorni fa e c’è mancato davvero poco perché potessimo ripeterci anche mercoledì. Due gare che ci consentono di verificare in positivo l’ampio percorso di crescita compiuto in pochi mesi e che ci ha portato a lottare sullo stesso piano con formazioni più attrezzate. Voglio ricordare, inoltre, che la Coppa Italia ci colloca tra le prime quattro squadre di A2; un fatto che non può passare inosservato”.

Inizia la Pool Promozione e domenica arriva Montecchio: “Pensiamo a lavorare come sempre in palestra dove stiamo mettendo le nostre capacità per portare la squadra ad esprimere tutto il suo potenziale. Siamo consapevoli di esprimere un bel gioco e per continuare dovremo fare sempre bene insieme. Speriamo domenica di vedere un palazzetto sempre più gremito di gente. L’intera famiglia Akademia merita di essere sostenuta in una fase importante della stagione. La Pool Promozione è un risultato incredibile che dobbiamo custodire e valorizzare tutti insieme”.

Il programma di giornata

Giornata di apertura di Pool Promozione che suscita grande interesse per capire se realmente gli equilibri si definiranno secondo le indicazioni fornite dai quarti di Coppa Italia, con il dominio assoluto delle formazioni provenienti dal girone A oppure si assisterà ad una rivalsa di Macerata, Montecchio, San Giovanni in Marignano e Cremona, cui si aggiungerà Mondovì che non ha preso parte alla competizione tricolore, sin dalle prime battute di questa seconda fase. Numeri e blasone acquisiti dicono che la gara di cartello dovrebbe essere quella del “PalaBarton” tra Perugia e Macerata, retrocesse dalla serie A1 dopo la scorsa annata.

Occhio anche al confronto del “PalaRescifina” con Messina in grande ascesa e Montecchio che non vince dal 7 Gennaio nel tie-break di Offanengo ma che ha tutte le carte in regola per disputare un ottimo finale di stagione. Negli altri incontri, San Giovanni in Marignano vorrà confermare con Busto Arsizio quanto bene fatto sin qui, mentre c’è grande curiosità per il match tra Talmassons e Cremona. Infine, ultimo confronto di giornata quello delle ultime due della graduatoria ma capaci di prestazioni esaltanti (Mondovì, in serie utile da quattro giornate e in cui ha, tra l’altro, espugnato il taraflex del “PalaMarignano”, e Como sconfitta nelle ultime due giornate ma autrice di una incredibile rimonta in classifica su Brescia).

Questi i risultati degli altri incontri del primo turno di andata della Pool Promozione: Talmassons-Cremona, Perugia-Macerata, San Giovanni in Marignano-Busto Arsizio, Mondovì-Como

La classifica di partenza della Pool Promozione: Perugia 49, Busto Arsizio 45, Macerata 44, Cremona 43, Città Di Messina 40, Montecchio 35, Talmassons 34, San Giovanni in Marignano 34, Mondovì 31, Como 30

Dove vedere la partita e info biglietti

All’incontro di domenica 28 Gennaio si potrà assistere dal vivo tramite abbonamento oppure acquistando il biglietto online (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-akademia-citta-di-messina-volley-19-aprile-2024-palarescifina-messina-14818.html), nei punti vendita riservati Posto Riservato o direttamente all’ingresso del PalaRescifina a partire dalle ore 14.30 di domenica. Il match sarà visibile gratuitamente (necessaria la registrazione) sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: tv.volleyballworld.com/live/258829

