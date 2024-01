Affari Tuoi, Crotone e Amadeus di nuovo insieme: due sorelle calabresi accettano 28 mila euro. E gli va benissimo…

StrettoWeb

Amadeus e Crotone si rincontrano, una settimana dopo. Ma questa volta non è il conduttore ad andare in Calabria, bensì la Calabria ad andare dal conduttore. Come? Attraverso due donne, due sorelle, Giovanna e Ivana Tirotta, concorrenti di Affari Tuoi che questa sera hanno giocato al popolare programma di Rai 1. Sembra un segno del destino, ma a partecipare è stata proprio la Calabria, proprio Crotone, a qualche giorno dal grande successo del Capodanno nella città pitagorica.

Le due sorelle, dopo le diverse proposte del “dottore”, nel finale hanno accettato 28 mila euro. Di fronte a loro 10 euro e 100 mila euro. Alla fine la fortuna gli ha sorriso e nel loro pacco c’erano 10 euro. Azzeccata, così, la scelta di accettare i 28 mila, che le due sorelle si sono portate a casa.