Acca Larenzia: Richetti (Az), ‘governo prenda provvedimenti affinché fatti non si ripetano’

StrettoWeb

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “I fatti di Acca Larentia si commentano da sé: a me quell?immagine ha colpito molto per la violenza che trasmette. Se il governo e Piantedosi dicono finalmente che loro non c?entrano nulla, allora la domanda che faccio è: cosa aspettiamo a prendere provvedimenti affinché questi episodi non accadano più? Invece di dire ?ma succedeva anche quando governavano gli altri?, possiamo decidere tutti insieme di intervenire? Al netto della apologia di reato, queste cose istigano per violenza e odio.? Lo ha detto Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio, ai microfoni di RaiNews24.