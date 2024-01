Acca Larenzia: La Russa, ‘FdI estraneo, sul reato di apologia ancora incertezza’

StrettoWeb

Roma, 9 gen (Adnkronos) – “Concordo pienamente con Rampelli quando dice che FdI è totalmente estranea all?episodio dei saluti romani alla commemorazione delle tre giovanissime vittime dell?attentato di Acca Larenzia. Peraltro, il fatto è stato eclatante e ha avuto molta visibilità, ma il partito davvero non ha alcun ruolo o responsabilità in quello che è successo”. Lo dice Ignazio La Russa al ‘Corriere della sera.

“Abbiamo sempre detto ai nostri di non partecipare a certe manifestazioni, che vengono inevitabilmente strumentalizzate da chi vuole attaccarci. Non si va a certe commemorazioni. Non c?entriamo nulla, non c?entra il partito”, sottolinea il presidente del Senato. “Lo chiedo più da avvocato che da politico, sia chiaro. Non aiuta a risolvere la questione, e le polemiche che ogni volta si scatenano, il fatto che ci sia incertezza su come considerare certi gesti in caso di commemorazione di persone defunte”, prosegue La Russa.

“Attendo con interesse la prevista riunione a sezioni riunite della Cassazione proprio su questo punto. È possibile che si stabilisca che un saluto romano durante una commemorazione non sia apologia di fascismo, e quindi non sia reato, come molte sentenze stabiliscono. Servirebbe chiarezza, ce lo aspettiamo. Da avvocato appunto, più che politico. Perché, ripeto, come partito noi siamo estranei a certe manifestazioni. Quindi non abbiamo nulla da cui dissociarci”. Anche a ‘Repubblica,’, La Russa sottolinea: “Una cosa è l?apologia di fascismo, una cosa è la ricostituzione del partito fascista, un?altra è la commemorazione di deceduti”.