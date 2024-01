A Reggio il 1° focus group del Coordinamento regionale ICOM Basilicata-Calabria

StrettoWeb

ICOM (International Council Of Museums) è l’organizzazione internazionale dei musei e dei professionisti museali impegnata a preservare, ad assicurare la continuità e a comunicare il valore del patrimonio culturale mondiale, materiale e immateriale. Istituito il 7 marzo 2018 il Coordinamento regionale ICOM Basilicata-Calabria costituisce un riferimento essenziale per musei e professionisti museali delle due regioni: rinnovato nel 2023, ne fanno parte Anna Cipparrone (coordinatrice), Tiziana Battafarano, Maria Cerzoso, Fiorella Fiore, Lucia Lojacono, Claudia Ventura e Luigi Zotta.

Tra le attività in programma nel 2024 l’avvio di un primo ciclo di focus group (gennaio-marzo) nei Musei accreditati al SMN e/o soci istituzionali ICOM. Si tratterà di occasioni di confronto, aggiornamento professionale e dibattito cui enti, professionisti e cittadini sono invitati a partecipare. Sarà un nuovo modo di incontrarsi, confrontarsi, analizzare criticità, costruire proposte e valorizzare spazi museali noti o meno noti.

Giovedì 18 gennaio alle ore 16 presso il Museo diocesano di Reggio Calabria si svolgerà il primo degli incontri dedicato al tema “Fruizione integrata dei siti museali: reti e distretti in Calabria” a cura delle consigliere Lucia Lojacono e Claudia Ventura. Sarà l’occasione per fare il punto, assieme a enti e istituzioni, professionisti museali, operatori culturali e cittadini, sulla situazione dei Musei di Reggio Calabria, riflettendo sull’esperienza di reti e distretti museali in Calabria e sulle loro potenzialità per lo sviluppo del Sistema Museale Regionale.

All’incontro sono invitati a partecipare, tra gli altri, i referenti della Regione Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, della Direzione regionale Musei Calabria, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Reggio e Vibo, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria e dei Musei pubblici e privati di Reggio e provincia.