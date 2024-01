StrettoWeb

Ultimi 10 minuti di gioco. Nel basket sono un’eternità, ma sul +22 rischiano di essere quasi esclusivamente garbage time. Primi due punti della gara per Simonetti (55-79). Tripla di Russo (58-79). Altri due per Russo (60-79). Risponde Simonetti (60-81). Due punti per Seck (60-83).

Si segna davvero poco nell’ultimo quarto: 2 punti per D’Aiello dopo oltre 1 minuto di retine ferme (62-83). Ancora Pierluigi D’Aiello in lunetta: 1/2 (63-83). Tripla di Chakir, 24 punti per lui (66-83). Due liberi per Ferenc, break da 8 punti per Castanea (68-83).

