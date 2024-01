Fine 4° QT – La Viola vince 94-73

StrettoWeb

Ultimi 10 minuti, +26 Viola, sarà solo gargabe time? Mollica in lunetta: 2/2 (78-54). Due per Kader (78-56). Binelli si veste da Teodosic: Maksimovic capitalizza, 3 punti (81-66). Kader a rimbalzo offensivo, 2 punti (81-58). Cavalieri in lunetta: 1/2 (81-59). Tripla di Tagliano (81-62).

Passaggio dietro la schiena di Russo, Simonetti ne fa 2 (83-62). Tagliano in lunetta: 1/2 (83-63). Cessel quasi da 3 sono 2 (85-65). Rimbalzo offensivo di Simonetti che infila 2 punti (87-65). Tripla di Cavalieri (87-68). Tripla di Mazza, poi Simonetti (91-69). Tripla di Tagliano, risponde Konteh da 3! (94-71). Si chiude qui.

