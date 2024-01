Fine 3° QT – Viola avanti 58-59

StrettoWeb

Si torna in campo. Primi due per Aguzzoli (40-50). Tripla di Drigo (43-50). Seck realizza (43-52). Tripla di Indelicato, altri due per Tartamella, break dei siciliani che si riportano a -4 (48-52). Due punti per Tartamella, risponde Cessel con due liberi a bersaglio (50-54). Due per Drigo (52-54). Mavric ne infila 2 (52-56).

Lalic fa 1/2 ai liberi, poi Caroè porta i siciliani sul -1 (55-56). Mavric fa 1/2 dalla lunetta (55-57). I giocatori delle due squadre litigano con i liberi: 1/2 anche per Fernandez (56-57). Cambia il trend Simonetti: 2/2 (56-59). Altri due liberi dentro, questa volta per Cerruti (58-59). Si chiude qui il quarto.