Fine 3° QT – Viola al comando 55-77

Si torna in campo per gli ultimi due quarti di gara, ripartiamo dal 34-49 in favore della Myenergy Viola. Primi tre punti per i siciliani: se avete pensato a Chakir congratulazioni, la risposta è esatta! Già 19 punti con un irreale 5/6 da 3 che corrisponde all’83%. Se Castanea è in partita lo deve quasi ed esclusivamente a lui (37-49). Due per Maksimovic (37-51). Due punti con libero extra per lo specialista Emin Mavric (37-54).

Russo, Chakir, Ferenc: 6 punti in successione per Castanea. Viola che sbaglia in attacco e si rilassa dietro (43-54). Illegale Tyrtyshnik. Secchiata d’acqua gelida come l’inverno di Kiev sul tentativo di rimonta dei padroni di casa: due triple in rapida successione, in mezzo Ferenc mette 2 punti per limitare i danni (45-60). Due per D’Aiello, risponde Maksimovic (47-62). Ancora D’Aiello (49-62).

Ancora Tyrtyshnik da 3, una sentenza (49-65). Primi due punti per Cessel, il centro di riserva dei reggini si iscrive al tabellino della gara (49-67). Questa volta Ilya si veste da assistman: la tripla è di Maksimovic, la Viola scappa via sul +21 (49-70). Due con fallo e libero capitalizzato: “ultimo a mollare”, etichetta sulla maglia di Giordano Chakir (52-70).

Due per Aguzzoli, altri due per Mavric. La Viola arrotonda il punteggio (52-74). Tripla di Russo (55-74). Gioco da 3 punti di Mavric (55-77). Si chiude qui il terzo periodo di gara.

