Fine 3° QT – Viola avanti 78-52

StrettoWeb

Si torna in campo. Due per Tagliano (47-41). Assist di Aguzzoli, Mavric ringrazia e realizza (49-41). Cessel in sottomano rovesciato, bellissimo (51-41). Tripla di Tagliano (51-44). Tripla di Giannullo (51-47). Kader in lunetta: 1/2 (51-48). Aguzzoli realizza (53-48). Aguzzoli, 2 punti (55-48). Kader, doppio tap in, il secondo funziona (55-50). Tyrtyshnik, quando serve c’è sempre: tripla (58-40). Ancora Kader, ancora un tap-in a rimbalzo offensivo.

Tripla di Aguzzoli (61-52). Tyrtyshnik show: raccoglie una palla rubata da Maksimovic e si lancia a canestro, 2 con fallo. Gioco da tre punti completato (64-52). Tripla di Maksimovic (66-52). Ruba Tyrtyshnik, altri 2 (68-52). Altra rubata, questa volta è Aguzzoli: 2/2 (70-52). Simonetti, 2 punti su assist di Maksimovic (72-52).

Fallo tecnico fischiato a Marinelli, Tyrtyshnik realizza (73-52). Due con fallo per Tyrtyshnik, è entrato in modalità God: 2 con fallo, libero extra a bersaglio (76-52). C’è gloria anche per Konteh sul finire del quarto (78-52).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.