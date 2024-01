Fine 3° QT

StrettoWeb

Si torna in campo. Maksimovic recupera un gran pallone a rimbalzo offensivo e ne mette 2 (46-31). Aguzzoli in slalom, 2 punti (48-31). Due per Manfrè (48-33). Assist di Battaglia per Karvdic che realizza da sotto (48-35). Tyrtyshnik risponde (50-35). Manfrè in post, 2 punti (50-37).

Aguzzoli fluttua in aria e in area: 2 punti (52-37). Due per Tyrtyshnik (54-37) Gran canestro di Scredi che si prende anche un fallo: gioco da 3 punti completato (54-40). In risposta Aguzzoli su ribaltamento offensivo (56-40). Due per Battaglia (56-42). Sottomano per Battaglia su palla rubata (56-44).

Dentro con la moto, Omar Seck ne fa roteare due sull’anello, poi la palla entra (60-44). Scredi realizza, 4 in successione (60-48). Tripla di Tyrtyshnik in risposta (63-48). Karavdic da 3 (63-51). Cessel domina: stoppa in difesa, riceve in attacco e ne infila 2 evitando lo sfondamento (65-51). Tyrtyshnik in lunetta: 1/2 (66-51). Tecnico a Manfrè: realizza Tyrtyshnik (67-51). Si chiude qui il quarto.