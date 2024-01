Fine 2° QT – Viola avanti 40-48 all’intervallo lungo

StrettoWeb

Tripla di Caroè in apertura! (26-18). Altri due per Acosta (28-18). Seck accorcia (28-20). Indelicato da 3 (31-20). Antisportivo fischiato alla Viola, Cigarini protesta e si becca anche un tecnico. Indelicato realizza il primo libero, Marangon fa 0/2, reggini graziati dalla linea della carità (32-20).

Binelli da 3 punti (32-23). Chiamata particolare: fallo (lontano dal tiro) durante la tripla di Tyrtyshnik che va a bersaglio (32-26), sulla rimessa tripla di Binelli (32-29). Tyrtyshnik da 3, piovono triple! (32-32). Ancora Tyrtyshnik da 3! (32-35). Tripla di Maksimovic! (32-38). Accorcia Lalic (34-38). Pazzesco: ancora Binelli da 3! (34-41). Due liberi per Drigo (36-41). Da due Tartamella (38-41).

Maksimovic in lunetta: 2/2 (38-43). Lalic ne mette 2 da sotto (40-43). Aguzzoli in lunetta: 1/2 (40-44). Rimbalzo di Aguzzoli in attacco, Simonetti da sotto ne mette 2 facili facili (40-46). Doppio errore ai liberi di Caroè che poi commette fallo e manda Aguzzoli in lunetta dall’altro lato: 2/2 (40-48). Finisce qui il primo tempo.