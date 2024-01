Fine 2° QT – Viola avanti 47-39 all’intervallo lungo

StrettoWeb

Si torna in campo. Serve un cambio di marcia. Cessel di forza, 2 punti (21-22). Kader stoppa Cessel e poi anche Aguzzoli, intanto Cavalieri e Mollica puniscono dalla parte opposta (21-26). Seck di prepotenza, da una parte all’altra del campo, Cavalieri prova a pescare uno sfondamento che non arriva (23-26).

Timeout provvidenziale di coach Cigarini, qualche protesta di troppo con gli arbitri un po’ troppo fiscali (ripetuti, per due volte, due cambi) aveva reso l’ambiente un po’ troppo focoso. Marinelli realizza (23-28). Fallo tecnico, Tagliano realizza (23-29). Mavric in lunetta per due liberi: 1/2 (24-29). Tripla di Binelli (27-29). Tagliano realizza, Mavric pure (29-31).

Tripla di Binelli! (32-31). Marinelli in contropiede (32-33). Tyrtyshnik realizza, si accende la partita! (34-33). Seck con la moto: 2 punti (36-33). Lavora con il corpo Mavric: due punti (38-33). Ai liberi Scozzaro: 2/2 (38-35). Mavric in lunetta: 1/2 (38-35). Tyrtyshnik penetra e sfiora il gioco da 3 punti, solo 2 liberi: 2/2 (41-35).

Kader realizza (41-37). Ilya Tyrrrrrtyshnik! Tripla e dito davanti al naso (44-37). Tyrtyshnik penetra e ottiene altri 2 liberi: 2/2 (46-37). Fallo tecnico, Tyrtyshnik realizza (47-37). Inchioda la bimane in buzzer beater Kader (47-39).

