Fine 2° QT – Viola avanti 44-31 all’intervallo lungo

Bomba di Battaglia in apertura di secondo quarto (20-13). Realizza Aguzzoli, risponde Karavdic (22-15). Karavdic fa 2/2 ai liberi (22-17). Aguzzoli ne mette 2 (24-17). Battaglia in lunetta: 1/2 (24-18). Stoppatona di Cessel, poi contropiede con Seck che ne piazza 2 (26-18).

Arresto e tiro, Mafrè realizza dalla media (26-20). Capitan Binelli! Tripla! (29-20). Altra stoppata, questa volta Aguzzoli, e sul ribaltamento Binelli spara e segna da 3 (32-20). Tripla di Maksimovic! (35-20). Tripla anche per Milazzo, Bolletta (35-23). E Tyrtyshnik decide di iscriversi alla gara da 3 punti: bomba a bersaglio (38-23). Odigie ne mette 2 comodi (38-25).

Tripla di Binelli, non fa più notizia il capitano (41-25). Risponde Barbera, dimenticato in angolo (41-28). Ancora, ancora capitan Binelli da 3 (44-28)! Tripla di Barbera (44-31). Non entra l’ultimo tiro di Tyrtyshnik in penetrazione, si chiude qui.