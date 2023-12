Nuovi posti di lavoro in Sicilia, il grande annuncio di Webuild: oltre 7 mila nei prossimi 3 anni | INFO

StrettoWeb

“Webuild occupa oggi 1.000 persone nella Regione, che saliranno a oltre 7.000 entro il prossimo triennio. Una grande occasione di lavoro e formazione per acquisire le migliori competenze in grandi progetti infrastrutturali complessi”. Così, sui social, il grande annuncio di Webuild, il noto colosso che si occupa di realizzazione delle infrastrutture, tra cui il Ponte sullo Stretto.

Non solo Ponte, però. Anche grazie all’avvio di altre grandi opere, Webuild annuncia un grande balzo per ciò che concerne le assunzioni nei prossimi tre anni. Saranno 7 mila le nuove occupazioni, un salto importante, dal momento che oggi sono mille le risorse impiegate nell’isola. L’immagine qui di seguito è abbastanza chiara: ci sono 8 progetti in corso di realizzazione, tra cui la Palermo-Messina-Catania e l’Autostrada Ragusa-Catania.