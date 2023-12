Volley, altra trasferta per l’Akademia Messina: va in casa della Vtb Fcredil Bologna

StrettoWeb

Ancora una trasferta per Akademia Città Di Messina che, domenica 10 dicembre con inizio alle ore 15, farà visita al “PalaMarani” di Budrio (BO), ospite della Vtb Fcredil Bologna. La formazione guidata da coach Fabio Bonafede è reduce dal doppio successo maturato con la Nuvolì Padova al “PalaRescifina” e in trasferta con la Tecnoteam Albese Volley Como. In entrambi i casi, Messina ha dimostrato di essere una squadra ancora più quadrata rispetto a quella di inizio campionato; basta attenzionare il percorso netto compiuto nel girone di ritorno (6 set vinti, zero persi), così come le prestazioni di altissimo livello da parte di una rosa capace di conquistare, in maniera crescente, consensi e l’apprezzamento degli addetti ai lavori così come di un pubblico sempre più vicino e incuriosito da questa realtà sportiva messinese. Nella gara di andata, successo (3-0) per le ragazze di Akademia, in sofferenza soltanto nel secondo set chiuso ai vantaggi e caratterizzato da grande equilibrio durante tutto lo sviluppo del parziale, eccezion fatta per lo strappo iniziale delle padrone di casa, subito recuperato dalle felsinee.

Nonostante la sconfitta, migliore realizzatrice del match l’opposto Emanuela Fiore con 18 punti di cui 15 in attacco con una percentuale del 44 % e 3 ace (top acer di giornata); a quota 16 la schiacciatrice Irene Bovolo (15 in attacco con una percentuale del 34 % e 1 muro) in compagnia di Kelsie Payne (tutti in attacco). 5 i punti di Giulia Galletti, nominata MVP dell’incontro, di cui 4 in attacco e 1 ace. Complessivamente, in fase offensiva, messi a terra 45 palloni per Messina, 4 gli errori, 6 i muri subiti, su 115 tentativi, con una percentuale realizzativa del 39 %; 38 per Bologna, 8 gli errori, 8 i muri subiti, su 117 tentativi ed una percentuale del 32 %. Nel fondamentale del muro, in evidenza Melissa Martinelli – top blocker di giornata (ben 5 su 7 punti complessivi, gli altri in attacco). Bene anche la centrale Camilla Neriotti a quota 4. Al servizio, 3 ace per parte, 12 gli errori di Messina, 10 quelli di Bologna. In ricezione, positività del 55 % per Messina, su cui ha inciso anzitutto Marianna Maggipinto (64 %), mentre Bologna si è fermata al 38% con le prestazioni di Silvia Lotti (52 % di positività) e del libero Rebecca Laporta (46 %). Delle bolognesi, la principale bocca di fuoco è Emanuela Fiore con 141 punti (123 in attacco, 7 muri e 11 ace) ma anche migliore acer di squadra, mentre a muro attenzione a Camilla Neriotti: per lei sono 23 i blocks in stagione.

In classifica, Akademia Città Di Messina mantiene la quarta posizione con 24 punti, sempre alle spalle di Talmassons a quota 25. La Vtb Fcredil Bologna occupa, invece, la settima posizione con 11 punti, frutto di 3 vittorie e 8 sconfitte, 16 set vinti, 26 quelli persi; i tre successi maturati contro Padova (0-3), Pescara (3-1) e Soverato (3-1), mentre due i punti raccolti nelle sconfitte al tie-break contro Talmassons alla prima giornata di campionato e Como alla sesta. Distante otto lunghezze dalla zona poole promozione, la formazione emiliana punta a raccogliere più punti possibili per piazzarsi in una posizione ottimale, al termine della regular season, in vista della parte conclusiva della stagione. Nessuna ex del match ed un solo precedente tra le due formazioni, quello dell’andata terminato con il successo di Messina.

Le parole di Giulia Galletti

Dalle scelte e dalle mani di Giulia Galletti passa la costruzione del gioco di Akademia: “Nel girone di ritorno siamo partite bene guadagnandoci i sei punti in palio. Siamo contente e stiamo continuando a lavorare in palestra focalizzandoci, settimana per settimana, sull’avversario della domenica. Non potevamo chiedere di meglio”. Contro Como prestazione incredibile soprattutto in quel terzo set in cui la squadra avversaria ha giocato forse al limite delle proprie possibilità e voi con la solita quadratura aggressiva con cui poi avete vinto ai vantaggi: “Il terzo è stato un set più equilibrato rispetto ai primi due. Como ha dimostrato di essere una squadra che non molla e noi siamo state brave a rimanere attaccate a loro fino alla fine, per poi chiudere ai vantaggi senza lasciare nessun set”. Alla vigilia del match di Como abbiamo ascoltato Jessica Joly, nominata MVP nella gara di andata giocata con le lariane; oggi Giulia Galletti, da bolognese, ci presenta la trasferta di Bologna ricordando che, nella gara del “PalaRescifina”, il titolo di migliore in campo lo ha portato a casa proprio lei: “Per me sarà una trasferta un pò particolare perché sarò a casa. Bologna è una squadra che non molla mai e lo ha dimostrato anche domenica scorsa andando a vincere un set in casa di Perugia. Sarà una partita difficile e ci stiamo allenando per studiare e contrastare al meglio le avversarie, provando a prenderci i tre punti come all’andata”. Tra gli elementi inseriti nell’organico delle bolognesi, in questo momento chi fa più paura: “Hanno giocatrici esperte; una su tutte Fiore. Però, sappiamo che si vince e si perde tutte insieme; servirà una prova corale da una parte o dall’altra per poterla spuntare. Non mi sento di indicare qualche giocatrice che ci spaventi più delle altre”. Coach Bonafede, nel post-gara di domenica scorsa, ha detto di non porsi limiti: “Condivido. Pensiamo gara dopo gara, ma non poniamoci limiti”.

Classifica cristallizzata dopo i risultati dell’ultimo turno di campionato. Qualcosa dovrebbe muoversi nel weekend, soprattutto in virtù dell’incontro di cartello tra Perugia e Talmassons che, in caso di sconfitta delle friulane e contestuale vittoria di Messina a Bologna, consentirebbe ad Akademia di riprendersi il terzo posto in graduatoria. Altra gara sotto osservazione quella tra Como e Soverato, distanti attualmente due lunghezze; avanti le lariane ma Soverato è avversario ostico e potrebbe cogliere al volo l’occasione offerta dal calendario per tentare di scavalcare le dirette avversarie in vista della poole promozione. Sulla carta, gare alla portata per Brescia e Busto, ma occhio a Pescara che cerca ancora la prima vittoria e a Padova alla ricerca del colpo grosso per dare una scossa alla propria stagione.

Questi gli altri incontri del Girone A nella terza giornata di ritorno: Perugia-Talmassons, Soverato-Como, Brescia-Pescara, Busto Arsizio-Padova.

Classifica: Perugia 31, Busto Arsizio 29, Talmassons 25, Città Di Messina 24, Brescia 19, Como 12, Bologna 11, Soverato 10, Padova 4, Pescara 0

L’incontro, che sarà arbitrato dalla coppia Marco Pazzaglini e Maurina Sessolo, sarà visibile gratuitamente sulla piattaforma web volleyballworld.tv al seguente link: https://tv.volleyballworld.com/live/251368. Tutte le partite di Serie A2 femminile saranno visibili gratuitamente su Volleyballworld.tv semplicemente registrandosi alla piattaforma.