Volley, Tonno Callipo per il sociale: Natale solidale, 3ª edizione della raccolta alimentare

StrettoWeb

Natale tempo di pace, serenità e bontà, seppur in giro per il mondo non manchino conflitti e contrasti. Gesù disse in modo eloquente ai discepoli: “Quando date”, e non “se date” (Matteo 6:2). In casa Tonno Callipo non si interrompe la piacevole tradizione che vuole il sodalizio giallorosso sempre impegnato anche nel sociale con varie iniziative benefiche. In particolare, in questo periodo natalizio, la società del presidente Pippo Callipo conferma e manifesta sensibilità e solidarietà per i più bisognosi. Così anche quest’anno, per la terza edizione consecutiva, va in scena, in collaborazione con l’Associazione Valentia di Anthony Lo Bianco, la Raccolta Alimentare. Giocatrici e componenti dello staff giallorosso femminile della Tonno Callipo si ritroveranno martedì 19 dicembre dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso il Vibo Center di Vibo Valentia. Qui faranno appello alla solidarietà di tutti, invitando ad acquistare alimenti non deperibili da donare a persone in difficoltà.

Grande entusiasmo e consapevolezza da parte della Tonno Callipo del tecnico Diego Boschini, per un’iniziativa ormai diventata una piacevole consuetudine ogni anno. In quel pomeriggio le eccezionali ragazze giallorosse che stanno dominando la Serie C femminile con dieci vittorie senza cedere neanche un set, si ritroveranno al Centro Commerciale vibonese e, tra una foto con gli avventori, un autografo e soprattutto tanta passione e sensibilità, saranno parte attiva di questa raccolta, contribuendo a donare non soltanto un sorriso a chi è meno fortunato. Quindi, ad iniziare da Denise Vinci, capitano della squadra femminile, continuando con le brasiliane Suelen e Macedo e tutte le altre giocatrici, saranno pronte e attive, anche fuori dal campo, a regalare un momento spensierato a chi lo vorrà, intrattenendosi e magari anche scambiando anche qualche impressione sul torneo di Serie B e di Serie C, e la contestuale raccolta di generi alimentari.

La Tonno Callipo ha fatto dell’impegno in questo tipo iniziative il proprio stile societario. Non solo sempre toni pacati per le vicende agonistiche, quanto anche – ed è questo il tratto distintivo di tutto l’entourage caro al presidente Callipo – sensibilità e vicinanza fuori dal campo verso la Comunità in cui si opera. Tanti i passi e gesti concreti della società giallorossa in trent’anni di onorata attività pallavolistica verso il proprio territorio, anche provinciale. Così dalle sponsorizzazioni per altri sport il passo è breve verso varie partnership: come non citare quelle con l’Asd Volley Academy di Cerzeto; con la Società Sportiva Filadelfia Cup Volley, ed ancora le emozioni uniche da togliere il fiato per il calendario con le persone down, in collaborazione con la Sezione vibonese di Aipd Associazione italiana persone down.Lo scorso anno sono stati raccolti circa 1.200 kg di prodotti alimentari da destinare alle persone che vivono in difficoltà. L’auspicio è che in molti vibonesi, ma non solo, aderiscano magari inserendo nel proprio carrello della spesa un prodotto per i più bisognosi. I prodotti alimentari raccolti saranno consegnati alla Parrocchia di Santa Maria La Nova (Vibo) e alla Parrocchia di Maria Santissima del Rosario di Pompei (Vibo Marina).