Volley, Sicily Beach School Fratelli Anastasi sconfitta a Letojanni

Una partita molto sentita quella giocata al PalaBarca sabato sera dove figuravano ex da entrambi i lati. Il Volley Letojanni ha battuto per 3-0 la Sicily F.lli Anastasi che nell’ultima trasferta dell’anno solare 2023 è tornata a casa ancora una volta senza aggiungere punti in classifica. Prossima settimana i tirrenici ospiteranno Viagrande nell’ultimo match prima della sosta. Coach Zappalà della Sicily, in passato vice di coach Rigano allenatore del Letojanni, schiera i due ex Amagliani e Mazza, all’opposto e come schiacciatore, regia affidata a Giliberto con Simone Sulfaro al fianco di Mazza in posto 4. Centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo libero. Rispondono i locali con il consueto sestetto con Balsamo in regia, Pugliatti opposto, Buffo e Torre martelli ricettori, Battiato e Arena centrali con Maccarrone libero.

Nel corso del match entrambi gli allenatori pescheranno diverse pedine dalla panchina per provare a cambiare qualcosa a partita in corso. La sfida vive di allunghi da parte di Letojanni che prova a staccare gli avversari. Già nel primo set l’equilibrio si rompe sul 9-6 con i tirrenici costretti al time out. La formazione jonica allunga in modo deciso e supera i dieci punti di distacco per chiudere agevolmente 25-15. Secondo parziale che vede nuovamente i tirrenici allungare sul 9-5 e altro time out di coach Zappalà, neanche questa volta la Sicily F.lli Anastasi riesce a ricucire lo strappo e cede con identico score il secondo parziale. Solo nel terzo la formazione ospite reagisce e gioca punto a punto con coach Rigano che dà spazio a diversi elementi della panchina, il set è tirato e si conclude soltanto ai vantaggi con gli jonici a imporsi e chiudere la sfida sul 28-26.

Tabellino

Parziali: 25-15 25-15 28-26.

Arbitri: Claudio Spartà e Rosa Elisa Sebastian Privitera.

Volley Letojanni: Buffo 5, Alderuccio 1, Batiato 9, Yorre 12, Arena 1, Balsamo 3, Giardina 1, Litrico 2, Laurendi 0, Pugliatti 7, Cicala 0, Cianci 3, Maccarrone 0.

Allenatore: Gianpietro Rigano.

Sicily F.lli Anastasi: G Sulfaro 0, A Alaimo 0, Amagliani 10, S Sulfaro 12, M Alaimo ne, Rizzo 2, Cucca 0, Mazza 7, Ciaramita 6, Bruno 0, Giliberto 1.

Allenatore: Luciano Zappalà.