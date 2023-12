Volley, la Sicily Beach School chiude il 2023 con una sconfitta

StrettoWeb

Chiude l’annata nel peggiore dei modi la Sicily F.lli Anastasi davanti al proprio pubblico. Al PalaCampagna di Saponara gli ospiti dell’Universal Viagrande portano via l’intera posta imponendosi per 20-25 21-25 24-26. I tirrenici non riescono a sfruttare un bel vantaggio (+6) acquisito nella prima parte del secondo set facendosi rimontare, mentre hanno lottato punto a punto dopo essere stati dietro nel terzo, ma come spesso accaduto in stagione nel momento decisivo, ai vantaggi, hanno lasciato il passo agli avversari.

Il 2023 si chiude con una sconfitta, l’ottava senza vincere neanche un set, e la classifica vede i tirrenici ancora a zero punti nel girone I quando mancano due giornate alla fine del girone di andata. Gli avversari di domenica sera venivano anche loro da un momento di crisi non vincendo da sei partite consecutive ma si sono ripresi. Coach Zappalà commenta brevemente la gara con un lapidario: “sono stati più forti di noi e hanno vinto. Il primo set lo abbiamo perso noi, negli altri due sono stati più bravi loro”. Adesso ci sarà tempo prima di tornare in campo perché il campionato della Sicily Bvs riprenderà a gennaio, sabato 13, in trasferta a Vibo Valentia.

Sicily F.lli Anastasi – Universal Viagrande 0-3, la cronaca

Coach Zappalà manda in campo Giliberto-Amagliani sulla diagonale palleggiatore opposto, schiacciatori Mazza e Simone Sulfaro, centrali Ciaramita e Rizzo con Alberto Alaimo libero. A partita in corso spazio a Marco Alaimo, al rientro dopo l’infortunio, Giorgio Sulfaro, Anthony Cucca.

Primo set che vede le due squadre in campo equivalersi durante i primi punti. Ci sono parecchi errori al servizio da entrambe le parti e qualche chiamata contestata, segno che la sfida è sentita. Punto a punto si arriva in perfetto equilibrio fino al 9-9. Gli ospiti a questo punto operano l’allungo fino al 11-16 costringendo coach Zappalà al primo time out. Alla ripresa la formazione ospite trova il massimo vantaggio sul 12-18 e nel finale controlla chiudendo 20-25.

Il secondo parziale inizia bene la Sicily F.lli Anastasi che si porta avanti 3-0. Viagrande non riesce a reagire e i tirrenici scappano via sul 9-4 e coach Trombetta è costretto al discrezionale. I locali trovano il massimo vantaggio sul 13-7 ma poi inizia la lenta risalita dell’Universal che torna sotto di uno sul 17-16, costringendo Zappalà al time out per evitare l’aggancio. Al rientro però Viagrande completa l’opera trovando addirittura il sorpasso sul 18-19 e poi viaggia spedito verso la vittoria del secondo parziale per 21-25.

A trovare subito l’allungo ad inizio terzo è Viagrande che scappa via 0-4 costringendo Zappalà al primo discrezionale praticamente subito. Al rientro la reazione arriva e la Sicily F.lli Anastasi si riporta sotto 6-7. Gli ospiti riallungano fino al 6-10. Due muri consecutivi della Sicily e i locali tornano sotto di uno sull’11-12 e poco dopo impattano sul 13-13. Nuovo break ospite sul 16-18, ma la Sicily F.lli Anastasi reagisce e si riporta avanti 19-18 costringendo stavolta al time out coach Trombetta. La sfida prosegue punto a punto fino al 23 pari, il mani fuori ospite vale il primo match point ma l’errore al servizio per Viagrande porta la sfida ai vantaggi. Gli ospiti però si conquistano subito un secondo match point e chiudono al secondo tentativo.

Sicily F.lli Anastasi – Universal Viagrande 0-3, il tabellino

Sicily F.lli Anastasi: Sulfaro G 0, Alaimo A 0, Amagliani 13, Sulfaro S 5, Alaimo M 1, Rizzo 6, Cucca 0, Mazza 11, Ciaramita 7, Bartolomeo ne, Giliberto 0.

Allenatore: Luciano Zappalà. Assistente: Emanuele Messina.

Universal Viagrande: Nicotra 7, Magrì, Ferraccù 10, Spina 0, Borgesi 3, Cassaniti 0, Sanfilippo 3, Costanzo ne, Camonita ne, Fichera 1, Scarpello 21, Penna 7.

Allenatore: Saro Trombetta.

Parziali: 20-25, 21-25, 24-26.

Durata: 21’, 26’, 28’.

Arbitri: Vera D’Avola e Andrea Ippolito.