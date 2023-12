Volley Reghion, ancora un trionfo: 3-0 alla GBT MedTrade Palermo e 2° posto più vicino

StrettoWeb

La Volley Reghion centra il sei e vola a tre sole lunghezze dal secondo posto. Nel borgo marinaro di Sferracavallo arriva un rotondo 3-0 contro la malcapitata GBT MedTrade Palermo, formazione che è riuscita a tenere a bada il sestetto reggino per metà primo set per poi cedere le armi (17-25, 13-25, 14-25). Continua dunque il momento positivo per la formazione di Reggio Calabria che, priva di pressioni, esprime il suo miglior gioco, impone un ritmo veloce e conquista il suo sesto successo consecutivo.

Una vittoria che, grazie ai risultati provenienti dagli altri campi, in particolare quello di Paola, stavolta risulta ancora più importante: non solo la quarta posizione è stata confermata, ma adesso il divario con la Traina, seconda in classifica, si è ridotto a tre lunghezze, grazie all’ottima prova delle paolane che hanno costretto le siciliane a vincere la sfida solamente al tie-break. La classifica adesso vede il Modica sempre più in testa, mentre si fa più serrata la lotta per il secondo posto, con Traina, CUS Catania, Reghion e V. Valley FuniviaEtna raccolte in un fazzoletto di quattro punti. E, come fosse un regalo natalizio per tutti gli amanti della pallavolo, anche il calendario fa la sua parte, proponendo nell’ultimo weekend dell’anno il match tra Traina e Modica e, quasi in contemporanea, quello tra Reghion e Paola, in un derby calabrese che si preannuncia aperto ad ogni possibile pronostico.