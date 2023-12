Volley, il bilancio di fine anno dell’Akademia Messina: “si chiude un 2023 storico, vincente e incredibile”

StrettoWeb

Il successo maturato sul taraflex del “PalaScoppa” di Soverato chiude un anno ricco di successi per Akademia Messina che, nella festività natalizia di Santo Stefano, conquista la vittoria numero ventitrè dell’anno solare; di queste, ben dodici sono arrivate nella stagione in corso attraverso prestazioni di qualità, insieme al conseguimento di obiettivi di valore assoluto e storici per il club; tante prime volte che fanno registrare, anzitutto, una qualificazione ai quarti di un prestigioso trofeo quale la Coppa Italia, una salvezza arrivata con tre giornate di anticipo, che si aggiunge a quella dello scorso 14 maggio, e una qualificazione ad una Poole Promozione in grado, già da ora, di promettere emozioni e spettacolo e, nel corso della quale, le ragazze di coach Fabio Bonafede proveranno a giocarsi, insieme ad altre nove big del campionato, l’accesso alla massima categoria nazionale.

I numeri dell’anno

A Soverato bastava vincere un set per brindare. La relativa facilità con cui Akademia ha conquistato il primo dei tre complessivi su cui si è sviluppata l’intera gara, dimostra ancora una volta la crescita esponenziale di un gruppo che ha puntato su gradualità e mentalità vincente per affermarsi agli occhi di supporters, imprenditoria, addetti ai lavori. Delle 12 vittorie, 9 sono arrivate senza lasciare nessun set alle avversarie, 39 i set vinti, solo 13 quelli persi (meglio hanno fatto solo le prime due della classe, Perugia e Busto Arsizio) e, soprattutto, da quando ha preso avvio il girone di ritorno, a tre gare dalla conclusione della regular season, percorso netto per Messina in termini di gare vinte.

Ma il dato che certamente colpisce di più da quando hanno preso avvio i return match, è senz’altro il numero dei set persi: solo 1 con Talmassons; nessuna formazione dei due gironi di A2 ha fatto meglio. Vero è che la capolista Perugia e l’inseguitrice Busto Arsizio hanno già disputato il confronto diretto nell’anticipo del 7° turno, giornata che per Messina e le altre consorelle andrà in scena solo alla ripresa del campionato, il 7 gennaio. Ma questo non fa che evidenziare un altro obiettivo raggiunto e consolidato: il terzo posto assoluto in graduatoria (tra girone A e girone B) e la possibilità di portarsi, battendo Brescia in casa, a sole due lunghezze da Busto e a quattro da Perugia, con ancora gli scontri diretti a disposizione, da giocarsi negli ultimi due turni di regular season il 13 (al “PalaBarton” di Perugia) e il 21 gennaio (in casa contro le bustocche). In mezzo, i quarti di Coppa Italia del 10 gennaio in trasferta a Macerata.

Akademia Messina, la soddisfazione del Presidente Fabrizio Costantino

Primo artefice del progetto Akademia Città Di Messina, il Presidente Fabrizio Costantino. Queste le sue dichiarazioni nell’immediato post-match di Soverato: “Chiudiamo l’anno col botto; oggi arriva una grande soddisfazione. Nel 2023 abbiamo conquistato due salvezze frutto di settanta punti, davvero un gran ruolino di marcia; solo trentaquattro da Gennaio a Maggio e ben trentasei, nell’arco di tre mesi, da Ottobre a Dicembre. Sono numeri impressionanti che ci inorgogliscono, ci danno nuovi stimoli e fiducia per andare avanti”.

Adesso, un mese di Gennaio incredibile, con i quarti di Coppa Italia e le ultime tre gare di regular season contro le big del torneo come Brescia, Perugia e Busto Arsizio: “Ci aspettiamo un mese stupendo; il 7 Gennaio si inizierà con Brescia al “PalaRescifina”, formazione storica per una gara con tante insidie. Dopo di che andremo mercoledì 10 a Macerata e ci giocheremo la nostra prima Coppa Italia. Tre giorni dopo affronteremo Perugia in trasferta, per poi concludere, sette giorni dopo, la regular season con Busto in casa. Un mese di fuoco che aspettiamo per scendere in campo e dire la nostra”.

Il migliore augurio per il 2024 rivolto ai supporters, agli imprenditori che sostengono questa realtà e a tutto il territorio messinese: “Gli sponsor sono i nostri primi tifosi. Tutti insieme a fine Gennaio tireremo le somme, facendo un primo bilancio per capire dove potremo arrivare. Intanto, facciamo gli auguri a tutto il territorio di Messina e ai nostri tifosi. L’augurio è quello di partire subito bene nel 2024, per ripetere quanto già fatto sinora, alzando ancor più l’asticella verso risultati importanti”.